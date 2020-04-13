Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну. В минувшие выходные она несколько раз откладывала публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник объявила о том, что увеличивает скидки.

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну. В минувшие выходные она несколько раз откладывала публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник объявила о том, что увеличивает скидки.Прежде всего это касается азиатского рынка. Там для смеси Arab Super Light цена установлена на $5,5 ниже.Для Северной Европы дисконт останется прежним, а вот для южных стран Старого Света скидки будут увеличены.Основная смесь, которая поступает на этот рынок, Arab Extra Light, будет стоить на $10,3 дешевле бенчмарка Brent, то есть вдвое дешевле, чем в предыдущем месяце.Таким образом, пока историческая сделка по сокращению добычи, призванная стабилизировать цена на нефтяном рынке, остается только на экране биржевых мониторов.И хотя цены даже на фьючерсы пока не растут, биржевые контракты все же торгуются намного дороже, чем стоит баррель на физическом рынке.Сейчас стоит дождаться, когда страны начнут снимать ограничительные меры и экономика начнет оживать. Восстановление спроса сыграет важную роль, и рынок будет отражать более или менее справедливые цены.