Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну. В минувшие выходные она несколько раз откладывала публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник объявила о том, что увеличивает скидки.
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну. В минувшие выходные она несколько раз откладывала публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник объявила о том, что увеличивает скидки.
Прежде всего это касается азиатского рынка. Там для смеси Arab Super Light цена установлена на $5,5 ниже.
Для Северной Европы дисконт останется прежним, а вот для южных стран Старого Света скидки будут увеличены.
Основная смесь, которая поступает на этот рынок, Arab Extra Light, будет стоить на $10,3 дешевле бенчмарка Brent, то есть вдвое дешевле, чем в предыдущем месяце.
Таким образом, пока историческая сделка по сокращению добычи, призванная стабилизировать цена на нефтяном рынке, остается только на экране биржевых мониторов.
И хотя цены даже на фьючерсы пока не растут, биржевые контракты все же торгуются намного дороже, чем стоит баррель на физическом рынке.
Сейчас стоит дождаться, когда страны начнут снимать ограничительные меры и экономика начнет оживать. Восстановление спроса сыграет важную роль, и рынок будет отражать более или менее справедливые цены.