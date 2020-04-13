В интервью Москва. Кремль. Путин вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тест-система на выявление наличия антител у переболевших и не заболевших коронавирусом, может быть запущена в течение недели.

В интервью "Москва. Кремль. Путин" вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тест-система на выявление наличия антител у переболевших и не заболевших коронавирусом, может быть запущена в течение недели, передает телеканал "Россия 24".По словам Голиковой, в это тяжелое время очень важно серьезно наращивать тестирование, так как Россия — страна большая, нагрузка на систему здравоохранения в регионах разная. "Необходимо понять, сколько людей реально являются заболевшими", — добавила она.Сложные условия, в которых оказались сейчас жители всего мира диктуют новые правила жизни. Многие привычные действия теперь — под запретом. В России меры, которые предпринимают в правительстве и других учреждениях — необходимость. Вице-премьер отметила, что в борьбе с коронавирусом поможет строгая дисциплина.