Президент России Владимир Путин проведит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства обсуждает меры по противодействию коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин проведит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства обсуждает меры по противодействию коронавирусной инфекции.Путин отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается. Нужен хороший профессиональный прогноз, сказал глава государства. Он призвал правительство постоянно обновлять такой прогноз.Также президент призвал учитывать все сценарии развития ситуации, чтобы оперативно корректировать стратегию действий. В борьбе с коронавирусом могут быть задействованы возможности Минобороны, сказал Путин.Сообщается, что с докладами Путину по ситуации с коронавирусом выступают мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова. Президент попросил доложить об эпидемиологической обстановке и готовности медицинской системы.Смотреть заявление Путина по ситуации с коронавирусом можно онлайн – например, на "Ютуб". Также совещание по COVID-19 с участием президента транслируют федеральные каналы.Ранее Владимир Путин несколько раз обращался к народу в связи с распространением коронавируса. Первое обращение было 25 марта. Глава государства ввел ограничительные меры для сдерживания эпидемии: неделя с 30 марта по 4 апреля была объявлена нерабочей.Новое обращение Путина к россинам транслировалась 5 апреля. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Однако срок может юыть скорректирован, если принятые против коронавируса меры дадут результат.на 13 апреля заразились более 18 тысяч человек. В Москве для передвижения по городу началась выдача цифровых пропусков.13 Апр 2020 в 1:50 PDT