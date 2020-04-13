В Лондоне умер бывший вратарь сборной Англии и Челси Питер Бонетти. Чемпиону мира 1966 года было 78 лет.

В Лондоне умер бывший вратарь сборной Англии и "Челси" Питер Бонетти. Чемпиону мира 1966 года было 78 лет.Питер Бонетти считается одним из сильнейших вратарей в истории "Челси". Он защищал ворота лондонского клуба с 1960 по 1975 год, сыграл 729 матчей. что является клубным рекордом. Бонетти выигрывал в составе "синих" Кубок Лиг, Кубок Англии и Кубок кубков. Питер был вторым вратарем сборной Англии на победном для родоначальников футбола чемпионате мира 1966 года.В последнее время Питер Бонетти часто болел. Смерть знаменитого вратаря не связана с пандемией коронавируса.