Защитник петербургского Зенита Игорь Смольников может покинуть клуб по истечении контракта, дейстующего до лета 2020 года. Футболист ведет переговоры о продлении соглашения, но также он имеет предложения от зарубежных клубов.

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может покинуть клуб по истечении контракта, дейстующего до лета 2020 года. Футболист ведет переговоры о продлении соглашения, но также он имеет предложения от зарубежных клубов.О ситуации с будущим Смольникова рассказал его агент Александр Маньяков: "Сейчас мы ведем переговоры с "Зенитом", но у нас есть и иные варианты: в премьер-лиге, Европе и MLS. Рассматриваем их и ждем завершения пандемии, чтобы наступила конкретика. Есть очень много моментов, от нас они не зависят", — приводит его слова ТАСС.Напомним, что Смольников выступает за "Зенит" с 2013 года. За это время он провел в составе клуба с берегов Невы 195 матчей, забив десять голов и совершив 21 голевую передачу. Вместе с "Зенитом" он дважды побеждал в чемпионате России, дважды выигрывал Суперкубок страны, и один раз — Кубок России.