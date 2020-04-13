Футбольный клуб Сочи на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.

Футбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса."В клубе имеется договоренность, но как это будет сделано технически в случае с Александром — пока озвучивать не буду, — сказал директор клуба Дмитрий Рубашко, которого цитирует ТАСС. — С ним это мы еще не обсуждали. Думаю, в течение недели обговорим этот момент".Кокорин выступает за "Сочи" на правах полугодичной аренды. Основной контракт у игрока действует с петербургским "Зенитом". По условиям договора Кокорин получил зарплату авансом сразу за весь период действия договора аренды.Однако в связи с пандемией коронавируса руководство сочинцев договорилось о снижении апрельских зарплат футболистов клуба на 50 процентов.