Пользователи мобильной связи покидают Москву на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на данные сотовых операторов.

Пользователи мобильной связи покидают Москву на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные сотовых операторов.По сведениям МТС, с 25 марта по 8 апреля более 15% абонентов компании покинули пределы столицы. 79% из них переместились в Подмосковье, остальные поехали дальше, в регионы. Пик миграции при этом пришелся на 28 марта — первый выходной после объявления о нерабочей неделе. 15% из переехавших за город продолжают при этом ездить в Москву — примерно столько же, сколько летом наведывались в город в выходные дни.Отъезд иногородних пользователей из столицы зафиксировали и в "МегаФоне". Представитель оператора сообщил, что с начала апреля число "гостевых" подключений — когда сеть используют не в том регионе, где оформлялась SIM-карта — уменьшилось наполовину, то есть "поток возвращающихся домой усиливается". Один из собеседников издания связал эту тенденцию с потерей многими работы из-за закрытия предприятий и организаций.В "Вымпелкоме" и Tele2 данными о миграции абонентов в последние недели делиться не стали. Однако ранее в Tele2 сообщали о росте спроса на сотовые роутеры, часто используемые на дачах, а также на подключения по "загородной" технологии LTE-450.Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом накануне сообщил, что в пятницу 10 апреля 3,5 млн человек покидали дома более, чем на 6 часов. Ранее на прошлой неделе сообщалось, что около 3 млн москвичей продолжают ездить на работу, то есть число грубо нарушающих режим самоизоляции без уважительной причины составило около полумиллиона человек. Вообще не выходили из дома в пятницу, демонстрируя наиболее ответственный подход к режиму самоизоляции, 4,4 млн человек. Информация оперштаба основана на обезличенных данных сотовых операторов.