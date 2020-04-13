Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве.Оперативниками установлено, что злоумышленники приобрели базу с персональными данными жителей Москвы. Один из них звонил пенсионерам на стационарные телефоны и представлялся сотрудником поликлиники. Мужчина сообщал, что у пожилых людей обнаружены серьезные заболевания, в том числе онкологические, и им необходимо срочно приобрести дорогостоящий медицинский препарат. Доверчивые граждане соглашались на покупку, после чего к ним приезжал сообщник подозреваемого. Он передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил.Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители Московского региона, ранее судимые за аналогичные преступления. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате, бланки платежных документов и компьютерная техника.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк