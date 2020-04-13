Нововоронежских атомщиков, работающих на АЭС, изолировали в санатории-профилактории Энергетик. Такое решение принято, чтобы люди, продолжающие непрерывную работу, могли соблюдать необходимые меры безопасности.

Нововоронежских атомщиков, работающих на АЭС, изолировали в санатории-профилактории "Энергетик". Такое решение принято, чтобы люди, продолжающие непрерывную работу, могли соблюдать необходимые меры безопасности. Как рассказали "Вести Воронеж" в пресс-службе концерна "Росэнергоатом", заселяться в санатории сотрудники начали с 8 апреля. Всего жить там будут шесть смен – это 132 человека.Работа продолжается в режиме повышенной готовности, отметили в концерне. Все сотрудники проходят обязательный медицинский осмотр и тестирование на коронавирус. Для них организовано раздельное проживание, питание и максимально благоустроенные условия для отдыха.Безусловно, 100-процентной изоляции не получится: оперативный персонал будут привозить на АЭС и обратно специальные автобусы. Медицинское обследование прошли также все сотрудники санатория-профилактория. Покидать территорию объекта они не будут для обеспечения наивысшего уровня безопасности, уточнили в "Росэнергоатоме".По последним данным, третий случай гибели от коронавируса зарегистрирован в Воронеже. Как сообщили сегодня в правительстве региона, 48-летняя женщина скончалась в больнице скорой медицинской помощи №1. Это жительница Россоши. Вчера умерли ещё двое: 65-летняя женщина и 63-летний мужчина. Окончательные тесты пенсионерки еще не готовы. Общее число заболевших в Воронежской области — 60 человек, 12 выздоровели.