Сокращение внешней торговли Китая, как ожидается, продолжится во II квартале, поскольку меры по борьбе с коронавирусом по-прежнему оказывают давление на мировой спрос, пишет Bloomberg.

Сокращение внешней торговли Китая, как ожидается, продолжится во II квартале, поскольку меры по борьбе с коронавирусом по-прежнему оказывают давление на мировой спрос, пишет Bloomberg.Как экспорт, так и импорт, согласно прогнозам в марте упадут на 10% или более.В то время как китайские компании возвращаются к работе по мере смягчения ограничений, введенных в связи с вирусом, торговые партнеры Китая могут быть вынуждены сохранять ограничения в течение еще нескольких месяцев.Экономист UBS Нин Чжан ожидает, что экспорт сократится на 20% в период с апреля по июнь, учитывая потенциальную рецессию в США, Европе, Японии и некоторых развивающихся экономиках.Ларри Ху из Macquarie Group Ltd. в рамках базового сценария прогнозирует снижение экспорта на 13% в 2020 году.Всемирная торговая организация на прошлой неделе заявила, что в рамках оптимистичного сценария прогнозирует сокращение объема международной торговли товарами в 2020 году на 13%. Согласно пессимистичному сценарию ВТО сокращение составит до 32%.Если реализуется пессимистичный сценарий, китайский экспорт в этом году может упасть гораздо больше чем на 13%, предупредил Ларри Ху.Поскольку внешняя торговля столкнулась с беспрецедентными проблемами в связи с пандемией COVID-19, Китай будет стимулировать продажи экспортной продукции на внутреннем рынке, заявил на прошлой неделе помощник министра коммерции КНР.