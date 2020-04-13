Главной проблемой гостиничной отрасли стало сильное падение спроса. Загрузка многих гостиниц упала до 3-5%, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, проведенной 13 апреля фондом Росконгресс.

Главной проблемой гостиничной отрасли стало сильное падение спроса. Загрузка многих гостиниц упала до 3-5%, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, проведенной 13 апреля фондом "Росконгресс".В Москве в верхнем сегменте рынка загрузка не превышает 4-5%, что значительно ниже черных цифр по EBITDA. Это значит, что рынок работает в минус, и встал вопрос о физическом выживании субъектов отрасли, подчеркнул гендиректор компании "Балчуг" Александр Бобылев, сообщает "Интерфакс".Положение плохое, поскольку спроса вообще нет. Возникает вопрос — оставить гостиницу открытой или закрыть. И если закрыть, то как надолго. Загрузка упала на всех направлениях, отметил глава компании "Р.М.Х.К." (управляет 51 гостиницей Accor в России) Алексис Деларофф.Некоторые сегменты рынка чувствуют себя неплохо. В Москве два апарт-отеля компании работают с загрузкой от 35-45% до 50%. Но гостиничные комплексы, в которых они находятся, не работают. Гостиницы загружены на 3-5-10%. Это нежизнеспособный бизнес, подчеркнул Деларофф.Тяжелая обстановка сложилась в гостиничном бизнесе Санкт-Петербурга, и лето, вероятно, окажется провальным, пояснил Деларофф.Представители гостиничного и ресторанного бизнеса обратились в правительство и министерство экономического развития с просьбой поддержать отрасль в условиях пандемии коронавируса.