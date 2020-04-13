Некоторые сотрудники Белого дома предлагают Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ. Кроме того, многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая. Ранее Трамп пообещал уже на этой неделе сделать заявление о дальнейшем финансировании ВОЗ.

Некоторые сотрудники Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США, предлагают Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ. Кроме того, многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.Альтернативную организацию президенту США предлагают создать на базе ЮНЭЙДС (эта организация была создана в1990-х годах на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом).Отмечается, что администрация США уже составляет письмо на тот случай, если Дональд Трамп объявит о приостановке финансирования ВОЗ.В письме говорится о приостановке финансирования ВОЗ и связанной с ней Панамериканской организации здравоохранения, при этом Госдепу и Агентству по международному развитию предлагается направить эти средства в альтернативные организации.Ранее Трамп пообещал уже на этой неделе сделать заявление о дальнейшем финансировании ВОЗ (в которую США переводит на порядок больше средств, чем другие страны), поскольку эта организация, по мнению президента США, принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом.В Госдуме, комментируя это намерение Трампа, отметили, что в условиях борьбы с коронавирусом странам необходимо консолидироваться, а не бороться друг с другом и с международными организациями с помощью "финансового кнута".Как сказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "Трамп продолжает мыслить эгоистично, опускаясь до угроз даже в условиях глобальной эпидемической угрозы"."Сейчас, когда число инфицированных приближается к полутора миллионам человек, бороться нужно с пандемией, а не мстить ВОЗ за критику или якобы "ориентацию" на Китай", — заявил Слуцкий.Ранее МИД России также предостерег от попыток политизации ситуации с коронавируом.