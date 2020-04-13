Лондонский футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур предоставит свой домашний одноименный стадион Национальной службе здравоохранения. Футбольная арена будет использоваться медиками для борьбы с коронавирусом.

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" предоставит свой домашний одноименный стадион Национальной службе здравоохранения. Футбольная арена будет использоваться медиками для борьбы с коронавирусом.В минувшие выходные стадион уже был переоборудован под все необходимые нужды медицинского персонала, сообщает официальный Twitter-аккаунт "Тоттенхэма". С 14 апреля на спортивном сооружении начнет работу женская консультация, а также лаборатория для тестирования людей на COVID-19.Ранее аналогично поступил еще один футбольный клуб из Лондона — "Челси", отдавший свой стадион "Стэмфорд Бридж" под отель для сотрудников все той же Национальной службы здравоохранения.