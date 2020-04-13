Старообрядцы, которые возвращаются в Россию и поселятся на Дальнем Востоке, получат отсрочку от армии на 5 лет: с 2020 по 2025 год. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.

Старообрядцы, которые возвращаются в Россию и поселятся на Дальнем Востоке, получат отсрочку от армии на 5 лет: с 2020 по 2025 год. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.В документе указано, что отсрочка предоставляется по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.Ранее агентство ТАСС сообщило, что с февраля 2020 года в Приморье переезжают 80 семей старообрядцев из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Им собираются выделить 25 тысяч гектаров земли.На данный момент в Приморье уже живут 129 старообрядцев.