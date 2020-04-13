Пожарные, сотрудники лесхоза и добровольцы сумели отстоять село в Забайкалье – к населенному пункту приблизился лесной пожар. Огонь удалось остановить, но местные жители опасаются, что пламя может вернуться из-за сильного ветра..

В Сети появились кадры, запечатлевшие лесной пожар, бушующий в Забайкалье. Как сообщалось ранее, пламя подобралось к населенным пунктам в Читинском районе.Так, в опасности оказалось село Кука – пока его удалось отстоять, однако местные жители опасаются, что огонь может вернуться из-за сильного ветра, способствующего распространению огня.В тушении участвуют более сорока человек – пожарные, сотрудники лесхоза и добровольцы, работы по ликвидации возгорания продолжаются.