В Москве коммунальщики в третий раз провели масштабную работу по дезинфекции для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, в воскресенье были обработаны специальными средствами все дороги, тротуары и дворы.

В Москве коммунальщики в третий раз провели масштабную работу по дезинфекции для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Первая масштабная дезинфекция прошла 28 марта.По его словам, в воскресенье были обработаны специальными средствами все дороги, тротуары и дворы. В работе были задействованы 4,5 тысячи единиц поливальных машин. Всего были дезинфицированы 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий, передает ТАСС.Бирюков подчеркнул, что дезинфицирующие препараты были рекомендованы Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.Мыть дороги, тротуары и дворы будут до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения коронавирусной инфекции. "Все необходимые ресурсы для этого имеются", — сказал Бирюков.По последним данным, в Москве зарегистрировано 11513 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 837 человек, 82 скончались. С 15 апреля в столице вводятся цифровые пропуска.