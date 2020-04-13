Протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно...

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве.Помните, данные сообщения не соответствуют действительности. Протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно на портале mos.ru и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Ориентируйтесь только на официальные источники информации.Столичные полицейские настоятельно рекомендуют гражданам ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета, а также ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым лицам данные своих банковских карт и пароли из СМС-сообщений.Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию: 02 (с мобильного – 102).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве