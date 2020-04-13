Всемирный банк прогнозирует ВВП стран Латинской Америки (за исключением Венесуэлы) и Карибского бассейна на 4,6% в 2020 году. При этом в следующем году уже может наблюдаться положительная динамика.

В течение последних пяти лет экономические показатели стран Латинской Америки и Карибского бассейна уже были разочаровывающими, а темпы роста в среднем едва ли были положительными, отмечают аналитики Всемирного банка в обзоре “Экономика во время COVID-19”. В течение 2019 года многие страны региона сотрясали массовые протесты, отражающие растущий разрыв между ожиданиями населения и экономическими и социальными реалиями. А потом на мир обрушилась пандемия коронавируса. При этом страны региона находятся пока на начальной стадии распространения заболевания, отмечают эксперты. При этом правительства большинства стран уже разрываются между затратами на здравоохранение и экономическими издержками.В целом пандемия коронавируса может обойтись странам Латинской Америки и Карибского бассейна примерно в 4,6% ВВП, полагают экономисты ВБ. При этом в расчет не берется Венесуэла, не входящая в группу стран ВБ. Возобновления роста экономисты международной кредитной организации ожидают уже в 2021 году — на 2,6%.Эксперты отмечают, что цены на сырьевые товары играют в Латинской Америке и Карибском бассейне непропорционально важную роль. И это, безусловно, является решающим фактором для большинства: в 2019 году и начале 2020 года наблюдалось некоторое восстановление цен на углеводороды. Кроме того, наблюдался уверенный рост международного спроса на продукты питания: говядину, сою. Однако срыв сделки ОПЕК+ в начале марта ударил по нефтедобывающей отрасли стран региона. А пандемия коронавируса привела к резкому падению спроса на продовольственные товары со стороны крупнейшего импортера — Китая.Ситуацию усугубило распространение COVID-19 по всему миру, что привело к резкому снижению спроса, а с ним — и торгового оборота: как писали ранее 33Live.Ruру, судоходные компании по всему миру, занимающиеся контейнерными морскими перевозками, уже отменяют рейсы.Во Всемирном банке отмечают :решающую роль в этот период будет играть государственная поддержка. Причем она должна быть разнонаправленной: и для финансовых институтов, и для рынка труда. Кроме того, потребуется расширение программ соцподдержки и защиты.Ранее Всемирный банк сообщил о том, что предоставит странам Латинской Америки и Карибского бассейна экстренный пакет помощи. “Для удовлетворения самых неотложных потребностей, связанных с пандемией, Аргентина получит $35 млн, а Эквадор, Гаити и Парагвай получат по $20 млн”, — сообщается на сайте ВБ. Кроме того, банк перераспределит ряд старых кредитов: в том числе займ, выданный Боливии ($20 млн), Доминиканской Республике ($150 млн) и Панаме ($41 млн).