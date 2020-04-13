Сегодня началась Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой. Для православных верующих это самый важный период в году, знаменующий последние дни земной жизни Христа.

Страстная седмица или неделя началась сегодня у православных. Это последние дни перед Пасхой, самый значительный и тяжелый для верующих период в году. Он знаменует последние дни земной жизни Христа.Как напоминает ГТРК "Тамбов", в каждый день недели принято совершать особенные церковные службы. Например, первые три дня посвящаются воспоминаниям о последних беседах Спасителя со своими учениками и народом. В это время на всех службах читают Евангелие.Ситуация с эпидемией коронавируса внесла свои коррективы. Так, по рекомендациям священнослужителей, самое подходящее сейчас — оставаться дома и в тишине почитать самому священную книгу. Это даст возможность верующим полностью погрузиться в содержание Евангелия и мнимизировать риск заражения инфекцией.Как поделился протоиерей Виктор Лисюнин, сейчас уже можно начинать готовить Пасхальные яства, убираться в доме, особенно в Чистый четверг. Чтобы с обновленным духом вместе прийти к великому празднику Пасхи.