В понедельник у православная церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа - начинается Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой.

В понедельник у православная церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа — начинается Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году православные верующие впервые в истории не смогут посещать российские храмы. Богослужения пройдут в отсутствие прихожан и будут транслироваться по телевидению и в интернете, передает "Интерфакс".Страстная неделя завершается в полночь, по прошествии субботы, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.