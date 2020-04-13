Российский союз автостраховщиков назвал величину, на которую в среднем по стране стали дешевле полисы ОСАГО.

Российский союз автостраховщиков назвал величину, на которую в среднем по стране стали дешевле полисы ОСАГО.Как говорится в релизе РСА, средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в 53 регионах, где проживают более 72% автовладельцев. И в период с 1 января по 10 апреля 2020 года эта средняя цена понизилась на фоне аналогичного прошлогоднего периода на величину до 11%.Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс также отметил, что средняя премия в целом по РФ также продолжила снижаться и упала еще на 0,5% - до 5 479 рублей. Для автомобилей физлиц средняя цена полиса ОСАГО стала тоже ниже еще на 0,2% и составила 5 431 рубль.Больше всего средняя премия упала в Магаданской области (снижение на 52% или 1909 рубля), но эти данные РСА принимает с поправкой на то, что это малонаселенная территория.В пятерке регионов-лидеров по снижению - Белгородская (минус 11% или 437 рублей, до 3 631 рубля), Брянская (на 8,8% или 358 рублей, до 3 719 рублей), Архангельская - (7% или 416 рублей, до 5 500 рублей), Пермский край (5,3% или 289 рублей, до 5 188 рублей) и Тамбовская области (4,7% или 187 рубля, до 3 753 рублей). В Москве (9,9% всех автовладельцев) средняя премия по ОСАГО снизилась на 2,3% или 203 рубля, до 8 516 рублей, в Московской области - на 0,9% или 67 рублей, до 7063 рублей, в Санкт-Петербурге - на 2,4% или 193 рубля, составив 7 749 рублей."В текущей ситуации, когда вся экономика подвергается серьезнейшим шокам, а страховщики ожидают роста стоимости импортных запчастей, мы продолжаем фиксировать снижение средней премии по сравнению с прошлым, достаточно экономически спокойным, годом. При этом мы видим, что практически во всех других отраслях экономики наблюдается рост цен. Такая парадоксальная ситуация на страховом рынке - результат конкуренции между страховыми компаниями, которая стала возможна благодаря реформе ОСАГО, направленной на индивидуализацию тарифа", - сказал Игорь Юргенс.