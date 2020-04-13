Вооруженные силы РФ получили первую партию модернизированных танков Т-90М Прорыв. Новые боевые машины поступили в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, которая базируется сразу в 5 российских регионах.

Вооруженные силы РФ получили первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв". Новые боевые машины поступили в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, которая базируется сразу в 5 российских регионах.В частности, несколько Т-90М передали Таманской дивизии, пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего армией Сергея Киселя.Широкой публике новые танки продемонстрируют на Параде Победы 9 мая."Прорыв" – это последняя модификация Т-90. Сообщается, что новые боевые машины способны обмениваться информацией друг с другом в режиме реального времени. Также на "Прорыв" установили современную систему управления огнем, в которую встроен автомат сопровождения цели и тепловизор. На крыше танка появились видеокамеры кругового обзора.Башня модернизированного танка оснащена сетчатыми экранами, прикрывающими основание башни, и противокумулятивными решетками, которые защищают моторный отсек. Помимо прочего, броня танка покрыта специальным абразивным составом, на котором нельзя поскользнуться.