В Башкирии обнаружили тело 14-летней девочки, которое лежало у дороги Шарипово-Первушино. Рядом с ней лежал перевернутый автомобиль ВАЗ, сообщает Правоохранители полагают, что водитель ..

В Башкирии обнаружили тело 14-летней девочки, которое лежало у дороги Шарипово-Первушино. Рядом с ней лежал перевернутый автомобиль ВАЗ, сообщаетПравоохранители полагают, что водитель машины скрылся после аварии, которая произошла в понедельник утром. Он мог не справиться с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Его разыскивает полиция. Обстоятельства смерти юной жительницы устанавливаются.