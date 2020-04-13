Диагноз на коронавирусную инфекцию теперь будут подтверждать в Красноярске. Ранее эта процедура проводилась в новосибирской лаборатории Вектор и занимала несколько дней. Начиная с 12 апреля это будет делать краевой Центр гигиены и эпидемиологии.

Диагноз на коронавирусную инфекцию теперь будут подтверждать в Красноярске. Ранее эта процедура проводилась в новосибирской лаборатории "Вектор" и занимала несколько дней. Начиная с 12 апреля это будет делать краевой "Центр гигиены и эпидемиологии". Точный результат будет известен в течение суток, передает ГТРК "Красноярск".Напомним, в настоящий момент в регионе зарегистрировано 85 случаев заболевания COVID-19. За сутки прибавилось 25 новых пациентов, 8 - уже выписаны домой. Два пожилых человека составится в больнице с тяжёлой формой инфекции. В общей ложности специалисты обследовали более 21 тысячи жителей Красноярского края.Отметим также, что за прошлую неделю рейдовые группы оформили порядка 3 тысяч материалов в отношении лиц, пребывающих на улице без уважительной причины. С момента введения режима обязательной самоизоляции их общее количество приблизилось к 5 тысячам.