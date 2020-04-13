Тюльпанами из Никитского ботанического сада решили радовать врачей полуострова. Первую партию букетов отправили медикам в Ялту. В период пандемии коронавируса цветы в заповеднике, высаженные для Парада тюльпанов, решили срезать, чтобы они радовали медицинский персонал.

Тюльпанами из Никитского ботанического сада решили радовать врачей полуострова. Первую партию букетов отправили медикам в Ялту. В период пандемии коронавируса цветы в заповеднике, высаженные для Парада тюльпанов, решили срезать, чтобы они радовали медицинский персонал.Старший научный сотрудник Ботанического сада Вера Зыкова рассказала: "Как правило, тюльпаны цветут весь апрель и сами вянут. Но сейчас мы стараемся срезать самые свежие цветы. И будем дарить их нашим медработникам, которые делают все возможное для сохранения наших жизней".Сюрприз ждет в первую очередь женщин-медработников, сообщают "Вести Севастополь". Поэтому цветы из заповедника забирают мужчины. Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Юрий Гудилов выражает слова благодарности от всего коллектива сотрудникам ботсада за цветочную феерию.Стоит отметить, что цветы в медучреждения доставляют целыми коробками. Жаль, что из-за масок не видно благодарных улыбок от женщин, но все понимают — цветы женщине приятны в любое время.Напомним, впервые в истории Никитского ботанического сада знаменитый Парад тюльпанов проводится без посетителей. Все ценители прекрасного могут посетить красочное мероприятие и побывать на виртуальной экскурсии на официальном сайте ботсада и на странице в соцсетях.