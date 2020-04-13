У скончавшейся в Архангельске пациентки был предварительно положительный тест на COVID-19. Как известно, пожилую женщину госпитализировали в медицинский центр Семашко — у нее наблюдалось обострение хронического заболевания.

У скончавшейся в Архангельске пациентки был предварительно положительный тест на COVID-19. Как известно, пожилую женщину госпитализировали в медицинский центр Семашко — у нее наблюдалось обострение хронического заболевания. Как сообщает ГТРК "Поморье", пока врачи не называют точную причину смерти. Коронавирусную инфекцию подтвердили только на региональном уровне.Уточняется, что пациентка с пиелонефритом попала в медцентр 8 апреля. Уже во время лечения появились симптомы коронавирусной инфекции. Затем в очень тяжелом состоянии ее перевели в инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы. Там она скончалась. Центр имени Семашко сразу же закрыли на карантин, все врачи обследовались на наличие коронавируса, результаты отрицательные.По последним данным, диагноз COVID-19 поставлен еще семи жителям региона. Дво из них прилетели из Таиланда, одна — из Москвы. Под наблюдением врачнй остается около 200 человек. Все заболевшие размещаются в инфекционных отделениях Архангельской областной клинической больницы, Плесецкой центральной районной больницы и Северодвинской городской больницы № 2. Обследования лиц с подозрением на коронавирус продолжаются.