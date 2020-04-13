Коричневыми карликами астрономы называют несостоявшиеся звезды. Изучение этих странных космических объектов из года в год приносит весьма любопытные результаты. На этот раз выяснилось, что ветер на них может дуть со скоростью 2-3 тысячи километров в час.

Астрономы впервые измерили скорость ветра на коричневом карлике. Так учёные называют несостоявшиеся звезды. Потоки газа в атмосфере этого удивительного космического объекта несутся со скоростью в сотни метров в секунду, выяснили учёные.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science.Напомним, что коричневый карлик — это объект промежуточного класса между планетой и звездой. Масса таких небесных тел варьируется от 13 до 80 масс Юпитера. Они уже слишком велики, чтобы считать их планетами, но одновременно им не хватает массы, чтобы поддерживать в своих недрах термоядерные реакции, делающие объект звездой.Подобных объектов, вероятно, во Вселенной очень много. Но из-за того, что они маленькие и тусклые, наблюдать их весьма трудно. Поэтому специалисты ценят каждое новое исследование этих небесных тел.Астрономы измерили скорость ветра на коричневом карлике 2MASS J10475385+2124234. Он имеет массу порядка 40 юпитеров и находится в 32 световых годах от Земли, то есть буквально за углом в масштабах Галактики. Благодаря его близкому расположению и температуре в 600 градусов Цельсия он достаточно хорошо виден в инфракрасные телескопы.Магнитное поле коричневого карлика помогло измерить скорость вращения его внутренней частиИллюстрация Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF.В 2018 году исследователи изучили его с помощью инструмента Spitzer. Они обратили внимание, что инфракрасная яркость объекта меняется со строго определённым периодом. Эксперты сделали вывод, что в атмосфере 2MASS J10475385+2124234 имеется какая-то долгоживущая структура вроде Большого красного пятна на Юпитере. Она то появляется в поле зрения телескопа, то исчезает, и это влияет на яркость небесного тела. Таким образом, обнаруженный период — это период вращения атмосферы.Авторы также измерили период вращения внутренней части коричневого карлика. Для этого они использовали радиотелескоп VLA. Дело в том, что вместе с недрами небесного тела вращается и его магнитное поле, а это ведёт к излучению радиоволн.Как и прогнозировала теория, оказалось, что атмосфера 2MASS J10475385+2124234 вращается быстрее его внутренней части. Эта разница создаёт постоянный поток ветра, дующий с запада на восток со скоростью 650 310 метров в секунду (2340 1116 километров в час).Чтобы убедиться в надёжности своего метода, учёные тем же путём измерили скорость ветра на Юпитере. Результат совпал с цифрами, известными из наблюдений космических зондов: около 370 километров в час. Для сравнения: самыми быстрыми ветрами в Солнечной системе может похвастаться Нептун. Их скорость достигает 2000 километров в час.Учёные надеются, что этот новый подход поможет определить скорость ветра на самых близких гигантских экзопланетах."Мы считаем, что этот метод может быть очень ценным для понимания динамики атмосфер экзопланет", — отмечает первый автор статьи Кейтлин Аллерс (Katelyn Allers) из Университета Бакнелла в США.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о первой карте погоды коричневого карлика и полярных сияниях на объектах этого типа.