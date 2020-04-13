УЕФА рассматривает возможность проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе. Согласно этим планам встречи могут пройти за три недели.

УЕФА рассматривает возможность проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе. Согласно этим планам встречи могут пройти за три недели.В связи пандемией коронавируса УЕФА приостановил проведение еврокубков на стадии 1/8 финала. Встречи были перенесены на неопределенный срок. Несколько раз назывались разные возможные даты возобновления, но пока неизвестно когда будут сыграны оставшиеся матчи.Как сообщает ТАСС, УЕФА считает крайней мерой отмену оставшихся встреч. Если позволит обстановка, встречи будут доиграны в июле или августе, после завершения национальных чемпионатов. Доигровка пройдет в ускоренном режиме.