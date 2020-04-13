Союз европейских футбольных ассоциаций пришел к соглашению с Ассоциацией европейских клубов о завершении текущего сезона в августе 2020 года. Корректировки в существующие календари вносятся из-за пандемии коронавируса.

Союз европейских футбольных ассоциаций пришел к соглашению с Ассоциацией европейских клубов о завершении текущего сезона в августе 2020 года. Корректировки в существующие календари вносятся из-за пандемии коронавируса.Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru. Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы намечены на вторую половину августа.При этом допуск зрителей на футбольные матчи не рассматривается, а финалы еврокубков могут пройти и вовсе на нейтральных аренах. Кроме того, может измениться и система проведения плей-офф: вместо двух матчей клубы могут сыграть по одному.В случае, если задуманное двумя организациями получится реализовать, то новый футбольный сезон моет стартовать в сентябре.