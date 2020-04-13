Знаменитый британский автогонщик Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет. Смерть Мосса не связана с пандемией коронавируса.

Знаменитый британский автогонщик Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет. Смерть Мосса не связана с пандемией коронавируса.Стирлинг Мосс ни разу не становился чемпионом мира в "Формуле-1", но считается одним из сильнейших гонщиков в ее истории. Он четыре раза становился вторым. Мосс принял участие в 529 гонках и выиграл 212. В том числе и 16 эиапов "Формулы-1".Также Стирлинг Мосс выиграл гонку "24 часа Ле-Мана". В 1962 году англичанин попал в аварию, после которой был вынужден завершить карьеру.