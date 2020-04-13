Первый моряк с американского авианосца USS Theodore Roosevelt скончался от коронавируса COVID-19. Военнослужащего доставили в госпиталь порта Гуам 9 апреля. Через 4 дня он умер от осложнения.

Первый моряк с американского авианосца USS Theodore Roosevelt скончался от коронавируса COVID-19. Военнослужащего доставили в госпиталь порта Гуам 9 апреля. Через 4 дня он умер от осложнения, сообщает агентство РИА Новости.Военно-морские силы США выявили у 585 членов экипажа авианосца коронавирус. Всего протестировано 92% моряков, который служат на корабле. У 3742 человек заболевания не обнаружено.На данный момент авианосец находится в порту Гуам, 3967 моряков сошли на берег и отправлены в карантин. Журналисты уточняют, что всего в ВМС США зарегистрированы 890 случаев заражения COVID-19.Напомним, ранее командир USS Theodore Roosevelt Бретт Крозье обратился к командованию за помощью. Однако его рапорт попал в СМИ, после чего капитана обвинили в плохом руководстве, разжигании паники и сняли с должности. Следом за Крозье в отставку подал исполняющий обязанности министра ВМФ США Томас Модли.