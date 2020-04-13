Уральские археологи нашли под Магнитогорском в долине реки Урал сооружение, которому не менее тысячи лет. Об этом сообщает корреспондент cheltv.ru. Возможно, это культовое сооружение — древний храм солнца.

Уральские археологи нашли под Магнитогорском в долине реки Урал сооружение, которому не менее тысячи лет. Об этом сообщает корреспондент cheltv.ru. Как передает Верстов.Инфо, возможно, это культовое сооружение — храм, состоящий из 29 круговых насыпей. Диаметр каждой — шесть метров, высота — 50 см. Они похожи на курганы. Окружность насыпи составляет 90 метров в диаметре.Особый интерес представляет промежуток между насыпями, находящийся в южном направлении. По мнению специалистов, это мог быть древний храм солнца.Похожие сооружения некоторое время назад нашли в Казахстане. Причем, в них не было ни захоронений, ни каких-либо ценностей. Это подтвердило догадку ученых о культовом содержании сооружений, их возраст — 2-3,5 тысячи лет.Теперь уральские специалисты ждут нормализации ситуации с эпидемией коронавируса, чтобы вплотную заняться изучением находки.