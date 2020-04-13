Во время серьезного ДТП с трактором и Ладой пострадали четыре человека. Среди них двое взрослы и двое детей. Об этом сообщает ГТРК Татарстан со ссылкой на ИА Татар-информ. Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии в социальных сетях.

Во время серьезного ДТП с трактором и "Ладой" пострадали четыре человека. Среди них двое взрослы и двое детей. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на ИА "Татар-информ". Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии в социальных сетях.Как рассказали свидетели инцидента, "Лада Приора" столкнулась с трактором на высокой скорости. Пассажиры легкового автомобиля получили травмы. По предварительной информации, пострадал и тракторист.Судя по снимкам, из-за сильнейшего удара "Лада" почти потеряла переднюю часть. Трактор опрокинулся с трассы, у транспортного средства отвалилась ось вместе с колесами. Все обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются.