Родители попытались самостоятельно отвезти ребенка в больницу, но попали в пробку. Отец маленького пострадавшего обратился за помощью к стражам порядка, которые быстро доставили малыша в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали помощь.

Сотрудники полиции пришли на помощь жителям Иркутска, не сумевшим добраться до больницы с маленьким ребенком. События, попавшие на видео, разворачивались в минувшую среду, 8 апреля.Как сообщили в пресс-службе МВД России, ребенок ударился при падении, почувствовал себя плохо и начал терять сознание.Родители попытались самостоятельно доставить его в медицинское учреждение, но попали в пробку. Тогда отец семейства обратился за помощью к инспекторам ДПС лейтенантам полиции Дмитрию Зиновьеву и Иннокентию Матхееву.Полицейские на служебном автомобиле быстро отвезли в больницу маленького пострадавшего. Ему была оказана своевременная помощь, сейчас угрозы для жизни и здоровья малыша нет.