Дорога в космос лежит через Киржач

В городе Киржаче традиционно отметили День космонавтики, который ежегодно посвящается первым покорителям космоса. Владимирская земля хранит воспоминания о встречах с Юрием Гагариным и первыми космонавтами СССР. Всем известно, что однажды Юрий Алексеевич сказал: дорога в космос лежит через Киржач.Именно здесь все командиры «Востоков» проходили летно- парашютную подготовку и тренировки на местном аэродроме. Киржач в конце 50-х, начале 60-х годов стал настоящим фильтром подготовки в космос.Для того чтобы в апреле 1961 года Юрий Гагарин смог сказать: «Поехали!», потрудились и наши земляки. Неоспорим факт, что географически и исторически с началом космической эры связан наш город Киржач.После легендарного полета в космос первая официальная встреча с Юрием Алексеевичем Гагариным, героем Советского Союза, состоялась в Киржаче 29 марта 1963 г. Площадь перед городским Домом культуры была переполнена народом - любовь к герою-космонавту была всеобщей. На встрече в ДК Гагарин рассказал о своем полете, о работе и подготовке космонавтов, поведал, что и до полета и после он не раз приезжал отдыхать в киржачские леса, а любимым местом отдыха героев была живописная "Вшивая горка", где они купались, ловили рыбу, варили уху на костерке.Улица, где состоялась памятная встреча с первым космонавтом СССР, была названа его именем.7 марта 1968 г. во время тренировочного полета Герои Советского Союза первый в мире летчик-космонавт Ю.А. Гагарин и летчик-испытатель В.С. Серёгин завершили свой последний полет. Как позже установила созданная для расследования причин катастрофы государственная комиссия, самолет разбился в районе деревни Новоселово, в 18 км от Киржача. В СССР был объявлен общенациональный траур.Неумолимо время, но не властно оно над великими делами, над благодарной памятью людей. А потому каждый год 12 апреля вновь и вновь обращается взор назад, отдавая дань уважения Ю.А. Гагарину, который первым в мире проложил человечеству путь в космос.Дружеские отношения у горожан сложились и с космонавтом Алексеем Леоновым, который сделал немало для увековечения памяти о первом космонавте, создал фонд его памяти и вложил немало собственных средств в строительство часовни и храма, организацию возведения памятника- мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и его летного наставника В.С. Серегина. Алексей Архипович подарил одну из своих картин по космическим мотивам Киржачскому районному историко-краеведческому и художественному музею, которая получила вторую жизнь в замечательном арт-объекте - доме с изображением Ю.А.Гагарина на фасаде, слева на нём – копия той самой картины А.Леонова, подаренной городу.К очередному юбилею первого полета советского человека в космос художники и сотрудники Киржачской типографии решили завершить композицию, несмотря на ограничения в передвижении по городу, в связи с эпидемией, от городской администрации было получено разрешение на работы по установке великана - символического стакана с цветными карандашами внутри, у дома 33 по улице Гагарина. Этот творческий замысел как последний мазок в работе над арт - объектом, посвященным космонавтике. И цифровое совпадение не случайно, ведь нумерация региона Владимирской области содержит эти значения.При открытии композиции на улице Гагарина присутствовали заместитель главы по социальной политике Галина Александрова, художники типографии, сотрудники, «Киржачской Трапезы», соблюдая все санитарные нормы, предписанные постановлением губернатора области. Одновременно известным меценатом Евгением Федоровым велась онлайн-трансляция этого события, приуроченного к традиционному и любимому здесь празднику – Дню космонавтики.Видео с онлайн трансляции этого события можно посмотреть на сайте «КиржЭль» и порадоваться с горожанами красивому визуальному дополнению к уже ставшей исторической композиции, которую можно именовать космическимСотрудники предприятия «Киржачская Трапеза» отблагодарили талантливых художниц типографии Анну Иванову и Анастасию Федосееву дружными аплодисментами.Отрадно, что в Киржаче не забывают историю родного края, чтят традиции малой родины и благоустраивают памятники. Ведь именно от этого зависит, что запомнят и будут знать наши потомки...