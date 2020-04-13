В Кузбассе состоится самый крупный чемпионат по парашютному спорту Мондиаль-2020. Первый этап регистрации участников уже завершен. Заявки были поданы из тридцати стран мира. В настоящий момент оснований для отмены мероприятия нет, передает ГТРК Кузбасс.

В Кузбассе состоится самый крупный чемпионат по парашютному спорту "Мондиаль-2020". Первый этап регистрации участников уже завершен. Заявки были поданы из тридцати стран мира. В настоящий момент оснований для отмены мероприятия нет, передает ГТРК "Кузбасс".Оргкомитет работает в плотном сотрудничестве с Министерством спорта РФ и региональным правительством. Это событие обещает войти в историю как самые масштабные старты в парашютном спорте. Будут охвачены все летние дисциплины, в том числе спортсмены будут соревноваться в точности приземления и купольном пилотировании. Кроме того, зрителей ожидает всероссийский фестиваль "Небофест-2".