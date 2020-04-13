Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о разработанном препарате от коронавируса. В скором времени начнутся его клинические испытания.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о разработанном препарате от коронавируса. В скором времени начнутся его клинические испытания.Соответствующее заявление Мурашко сделал на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам министра здравоохранения, препарат разработала российская компания. Это отечественный аналог того лекарства, который тестировался нашими коллегами в ряде стран.Компания сегодня, 13 апреля, должна внести пакет документов, после чего в течение короткого времени будут оценены доклинические исследования. Не позднее чем через 10-12 суток препарат войдет в клинику на испытания, отметил Мурашко.Министр здравоохранения также рассказал, что более одного миллиона человек прошли онлайн-курсы по дополнительному медицинскому образованию для помощи больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.Михаил Мурашко рассказал, что в настоящее время около 300 пациентов с коронавирусом состоят на дистанционном учете. Более 240 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.Согласно последним данным, в России всего выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 1470, умерли — 148 человек.