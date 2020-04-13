Аномально теплая зима не повлияла на тушканчиков, которые живут в Московском зоопарке. Грызуны проснулись в соответствии со своими природными ритмами жизни.

Аномально теплая зима не повлияла на тушканчиков, которые живут в Московском зоопарке. Грызуны проснулись в соответствии со своими природными ритмами жизни.Московский зоопарк поделился видео, на котором видно пробуждение тушканчиков. На выход из спячки у млекопитающих уходит несколько часов.В Московском зоопарке тушканчики спят в искусственных условиях, созданных специальными, удобными холодильниками, обтянутыми поролоном. Грызуны уснули еще осенью. В течение полугода зоологи еженедельно следили за весом млекопитающих. Масса тушканчика показывает, когда его нужно будить. Если вес снизился до летнего показателя, значит запасы, накопленные грузыном для спячки, истощились.В спячке температура тела тушканчика опускается с 37 градусов до 4. Частота сердцебиения понижается с 300 ударов в минуту до 5-6. В связи с этим грызунам и требуется несколько часов до первоначального разогревания организма.После пробуждения зоологи перемещают млекопитающих в вольеры вместе с их домиками для сна. Животных всегда будят днем, чтобы те как ночные животные успели разогреться к темному времени суток собственными силами. Каждый грызун обеспечен достаточным количеством любимого корма.Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что правильное обеспечение зимней спячки крайне важно для тушканчиков, поскольку после нее они начинают размножаться. Кроме того, зоологи обеспечивают грызунам максимально естественные условия проживания, учитывая их природные ритмы жизни.В начале марта в Московском зоопарке на месяц раньше положенного срока из спячки вышли медведи. Процесс пробуждения занял около недели.