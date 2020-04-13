По последним данным оперативного штаба, в России уже около 16 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в Москве свыше 10 тысяч заболевших. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте нужно иметь при себе цифровой пропуск.

По последним данным оперативного штаба, в России уже около 16 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 2186 за последние сутки. Выздоровели почти 1300. В Москве свыше 10 тысяч заболевших. При этом жертвами болезни стали еще 10 пациентов. За все время в столице от коронавируса скончались 80 человек, а по стране 140.На сайте правительства Москвы заработал раздел, где можно получить цифровой пропуск для передвижения по столичному региону. Власти отметили, что услуга бесплатная, ее можно оформить только способами, которые утверждены в официальных документах. При этом подчеркнули, что появились аферисты, которые предлагают оформить электронные коды за деньги. О подобных случаях следует срочно сообщать в полицию.Получить цифровой пропуск можно тремя способами: либо на портале mos.ru, либо, отправив СМС на номер 7377, либо, позвонив по телефону + 7 (495) 777-77-77. Указать в том числе нужно будет имя, отчество и фамилию, паспортные данные, номер мобильного телефона. Для передвижения на личном транспорте — номер автомобиля. На общественном — номер карты "Тройка" или "Стрелка", если они есть. И главное - нужно обозначить цель поездки. Тем, кто направляется на работу, пропуска будут выдаваться до 30 апреля включительно. Разрешаются поездки туда и обратно, а также служебные разъезды. При необходимости посетить медучреждение пропуск можно получить на один день. Но количество их в неделю неограничено. Для поездок в личных целях, например, в магазин или на дачу пропуск также будет выдаваться на один день на поездку туда и обратно. Пропуск такой категории можно получить два раза в неделю. При проверке нужно показать полученный цифровой пропуск на экране смартфона или распечатку, а также предъявить паспорт, поясняет "Россия 24".Цифровые пропуска не потребуются тем, кто моложе 14 лет. Право на поездки без таких пропусков будет у военных, полицейских, судей и других служащих, у которых есть удостоверения гособразца. Пешком ходить можно будет без пропуска всем, но при этом соблюдать установленные правила и ограничения.Аналогичные ресурсы для получения пропусков действуют также в Московской области. Электронные коды можно оформить на официальном портале правительства региона, по СМС на короткий номер 0205 или по телефону горячей линии 8-800- 550-50-30. Кроме того, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, электронный код доступен через приложение. Для входа нужен логин и пароль от аккаунта на сайте "Госуслуги".Тем временем на строительных площадках медцентров, возводимых в регионах России, уже более 10 тысяч рабочих. Это специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны, инженерные и железнодорожные войска. Работа идет круглосуточно. Поставка стройматериалов организована с учетом особенностей регионов. Так, для центра в Калининграде используют морское и авиасообщение. В Хабаровск и Петропавловск-Камчатский часть техники поставляет военно-транспортная авиация ВКС России. За все время работы самолетами доставили около 800 тонн грузов. Современные многофункциональные медцентры строят в 15 регионах. Обращаться за помощью туда смогут не только военнослужащие, но в случае необходимости и гражданское население