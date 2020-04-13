В ночь на 13 апреля на территории строительной площадки в Москве нашли труп мужчины без головы. На теле погибшего также были обнаружены многочисленные колото-резаные раны, сообщает . По ..

В ночь на 13 апреля на территории строительной площадки в Москве нашли труп мужчины без головы. На теле погибшего также были обнаружены многочисленные колото-резаные раны, сообщает "".По подозрению в убийстве задержан знакомый мужчины. По предварительной версии, между ними произошел конфликт во время распития алкогольных напитков. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает ТАСС.