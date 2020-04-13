В Москве объявлен желтый уровень опасности. 13 апреля с 10 до 19 часов в столице ожидается порывистый ветер. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду, сообщили в ..

В Москве объявлен желтый уровень опасности. 13 апреля с 10 до 19 часов в столице ожидается порывистый ветер. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.Днем столбики термометров покажут +14...+16, в ночь на вторник температура воздуха опустится до +7...+9. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, передает "".