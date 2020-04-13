Пожилой мужчина сообщил о взрывном устройстве в здании оперативной службы 112 в Москве. Прибывшие на место специалисты опасных предметов не обнаружили, передает агентство ..

Пожилой мужчина сообщил о взрывном устройстве в здании оперативной службы "112" в Москве. Прибывшие на место специалисты опасных предметов не обнаружили, передает агентство "Москва".Злоумышленника задержали правоохранители. Как оказалось, пенсионер решился на такой шаг после того, как сотрудники "112" отказались помочь ему с интернетом и посоветовали обратиться к оператору мобильной связи. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "".