В Москве пенсионер стал жертвой мошенников. У пожилого мужчины похитили 1 миллион 213 тысяч рублей. Потерпевший написал заявление в полицию. По предварительной версии, 9 апреля пенсионеру ..

В Москве пенсионер стал жертвой мошенников. У пожилого мужчины похитили 1 миллион 213 тысяч рублей. Потерпевший написал заявление в полицию.По предварительной версии, 9 апреля пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник попросил пожилого мужчину скачать на мобильный телефон приложение, которое поможет сохранить деньги на банковском счете. После этого мошенник воспользовался удаленным доступом и перевел себе крупную сумму, сообщает "".