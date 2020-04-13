Мужчина купил две удочки, расплатившись картой, найденной на улице.

7 апреля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что днем ранее она потеряла банковскую карту, а затем на ее сотовый телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств, после чего банковскую карту она заблокировала. Общий ущерб составил более пяти тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проделанной работы по подозрению в причастности к хищению денежных средств был задержан 53-летний житель города Мурома.Задержанный свою вину признал и пояснил, что банковскую карту подобрал на улице и решил оставить себе. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленник неоднократно использовал ее для совершения покупок в магазинах города. Когда денежные операции по карте были заблокированы, он выбросил ее.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.