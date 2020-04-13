В Санкт-Петербурге полицейские ищут сбежавшего из больницы пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Санкт-Петербурге полицейские ищут сбежавшего из больницы пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.В городскую многопрофильную больницу номер 2 в Учебном переулке мужчину привезли с диагнозом пневмония накануне, 12 апреля. В настоящее время правоохранительные органы заняты поисками сбежавшего.Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" со ссылкой на оперативный штаб, за последние сутки в городе выявлен 121 новый случай коронавируса. В общей сложности насчитывается 678 подтвержденных диагнозов, 78 человек выздоровело и выписаны из стационаров. Умерших за весь период пандемии — четверо. На карантине остаются более 5,5 тысяч человек.Кроме того, страстная неделя и Пасха в Северной столице будут без прихожан. Завтра и до конца недели закроют православные храмы. Такое решение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. На богослужениях в храмах будут находиться только клирики, певчие, церковные работники и съемочные группы, которые обеспечат трансляции. Настоятелям храмов поручили сообщить прихожанам, что службы пройдут в закрытом режиме.А также МФЦ пока не планируют принимать посетителей. Как и многие госучреждения: они закрыты до 30 апреля или до особого распоряжения. Почти 300 сотрудников в оперативном порядке прошли переобучение и стали операторами колл-центра. Раньше на звонки горожан отвечали только 27 специалистов, но сейчас они перестали справляться с нагрузкой.