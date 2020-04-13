Общая сумма причиненного собственникам ущерба превысила 75 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району в ноябре прошлого года обратился житель одной из деревень района с заявлением о краже имущества из дома.Неизвестный путем повреждения запорного устройства проник в помещение, откуда похитил 2 электропилы, 2 газонокосилки, генератор, бензопилу, телевизор, цифровую приставку.В декабре 2019 года в полицию поступило еще 3 заявления о кражах имущества.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Петушинскому району установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении имущественных преступлений. Им оказался 39-летний житель города Костерево.Установлено, что злоумышленник, незаконно проник в дома и хозпостройки, расположенные на территории Петушинского района, откуда тайно похитил мопед, 3 велосипеда, электроинструменты, бытовую технику.Общая сумма причиненного собственникам ущерба превысила 75 тысяч рублей.Фигурант дал признательные показания. Часть похищенного имущества полицейские изъяли. Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч.3 ст. 158 УК РФ.