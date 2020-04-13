Причиной смерти могло послужить вирусное заболевание

В больнице в Петушках скончались две пациентки с подтверждённым коронавирусом. По предварительной информации регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, причиной смерти могло послужить вирусное заболевание.Погибшим женщинам было 55 и 80 лет. На данный момент нельзя со 100% уверенностью утверждать, что они умерли из-за коронавируса, несмотря на то, что они были заражены. В ближайшее время патологоанатомы должны провести обследование и выявить реальную причину смерти.По официальный данным на федеральном сайте «стопкоронавирус.рф», во Владимирской области от коронавируса умер один человек – 49-летний пациент Ковровской ЦГБ. В том случае причину смерти подтвердили лишь спустя несколько дней.Напомним, по состоянию на 13 апреля в регионе зафиксировано уже 84 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки положительные результаты подтвердились у 13 человек.