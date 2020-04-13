С 13 по 19 апреля богослужения в подмосковных храмах пройдут без участия прихожан - гражданам запрещено посещать территории и здания религиозных объектов из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

С 13 по 19 апреля богослужения в подмосковных храмах пройдут без участия прихожан — гражданам запрещено посещать территории и здания религиозных объектов из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19."Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий", — сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.При этом он не исключил, что ограничительные меры могут быть продлены и после 19 апреля.Митрополит призвал верующих принять сложившуюся ситуацию как волю Божию и соблюдать рекомендации врачей, передает"Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились", — подчеркнул митрополит Ювеналий.Аналогичные ограничения введены и в московских храмах.Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя ситуацию, отметил, что "даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой".Всего в России сейчас зафиксировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 1 470 человек выздоровело, 148 пациентов скончались.