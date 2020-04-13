В Приморском крае за прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров. Согласно данным космического мониторинга, в настоящий момент на территории региона выявлено около ста тепловых аномалий, сообщает ГТРК Владивосток со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

В Приморском крае за прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров. Согласно данным космического мониторинга, в настоящий момент на территории региона выявлено около ста тепловых аномалий, сообщает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.В общей сложности в пожарные потушили более 97 гектаров леса в четырех городских округах. "Самое сильное возгорание было в Ханкайском районе, здесь потушено 80 гектаров леса. В ликвидации приняли участие 50 человек личного состава и 10 единиц спецтехники", – рассказали специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.Напомним, в Приморском крае сейчас введен особый противопожарный режим. В течение этого периода запрещено посещение лесов, разведение огня и сжигание мусора. Глав муниципальных образований обязали обеспечивать своевременный вывоз мусора и горючих материалов из населенных пунктов, а также создать необходимый запас воды для тушения возгораний и восстановить защитные противопожарные полосы. Сообщить о пожаре можно, позвонив по единому номеру: 112 или на "прямую линию" лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.