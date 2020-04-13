Злоумышленница похитила у родственницы потерпевшего ключи от его квартиры, а затем совершила противоправное деяние...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемую в квартирной краже.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 81-летний пенсионер. По словам потерпевшего, из его квартиры на Россошанской улице пропали два ноутбука, общей стоимостью 30 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая 43-летняя москвичка.Установлено, что злоумышленница, являясь знакомой родственницы потерпевшего, похитила у нее ключи от квартиры пенсионера, а затем совершила противоправное деяние. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22